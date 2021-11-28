الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإتصالات: مؤشر القطاع بالبورصة يقفز 293 % خلال عام

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن مؤشر قطاع الإتصالات في البورصة سجل نحو 1569 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 1276 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 293% وبتراجع شهري 113%، بعد أن سجل في أغسطس السابق عليه نحو 1682 نقطة.

 

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هى: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

 

واحتل قطاع الإتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز السادس بتداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الرابع لشهر نوفمبر الجاري بحجم تداول بلغ 222.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 374.5 مليون جنيه.

 

في حين تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة وسجل حجم تداول بلغ 451.5 مليون ورقة بقيمة 945.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 113.2 مليون ورقة، بقيمة 546.9 مليون جنيه.

 

كما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة بقيمة 524.5 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 196.9 مليون ورقة بقيمة 448.4 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 83.5 مليون ورقة بقيمة 395.6 مليون جنيه.

 

واحتل قطاع الموارد الأساسية المركز السابع بحجم تداول بلغ 69.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 325.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 74.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 192.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 57.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 164.7 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 158 مليون ورقة منفذة بقيمة 104.8 مليون جنيه.

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة
مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة
مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة يقفز خلال عام 2021 مصر البورصة المصرية وزارة الاتصالات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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