استقر سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 28/11/ 2021، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تذبذب لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الأحد 28-11-2021



وتشير بيانات البنوك المصرية إلى أن سعراليورو للشراء في مستهل تعاملات اليوم الأحد تتراوح بين 17.514 جنيه و 17.516 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.6744جنيه لـ 17.697 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري عند 17.5843 جنيه، واستقر سعر البيع عند 17.6985، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5168 جنيه لـ 17.5277 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.6744 جنيه لـ 17.8208 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 17.5168 جنيه لـ 17.5277 جنيه، بينما تراجع سعر البيع من 17.6744 جنيه لـ 17.8208 جنيه.

واستقر سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري عند 17.5168 جنيه للشراء، كما استقر سعر البيع عند 17.676 جنيه ، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5168 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.676 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية استقرار عند 17.514 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.697 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.5392 جنيه للشراء، 17.6953 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزى الأوروبى برئاسة كريستين لاجارد قد توقع تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة بداية من يناير المقبل 2022، تزامنًا مع تلاشى فرص حدوث زيادة جديدة فى أسعار الطاقة بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى إيقاف برنامج مشتريات الطوارئ لجائحة كورونا فى ربيع 2022، ليحل محله السندات المشتركة.