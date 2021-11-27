السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل عرض «الحفرة» بمهرجان القاهرة.. عمرو عابد: «أقدر أصنف نفسي كصانع أفلام»

الفنان عمرو عابد
الفنان عمرو عابد

قال الفنان عمرو عابد مخرج فيلم «الحفرة» إنها التجربة الأولى له في الإخراج، بعدما نمى موهبة الكتابة لديه عن طريق الورش التي حصل عليها خلال الأعوام الماضية، مضيفا: «أنا دلوقتي حاليًا أقدر أصنف نفسي كصانع أفلام».

وعن فكرة الفيلم حكى في تصريحات لـ«الدستور» أنها بدأت خلال كتابته فيلمه الطويل «اللي فات مات»، وشارك به في ورشة دهشور و«راوي»، ومن هنا قرر صنع أول فيلم قصير له.

وقال الفنان عمرو عابد، إنه استمتع بالفيلم وتصويره وغيرها من الأمور سواء كان من ناحية الإخراج والكتابة، متابعًا: «استمعت بالرحلة الإخراج والكتابة على قد ما استمتعت على قد ما كانت صعبة بسبب مخاوفي لأنها حاجة جديدة، ولكن بعد التعامل مع هذه المخاوف لاقيتها لطيفة وحبيت التجربة خاصًة أنها بتحكي عن الجانب المظلم داخل كل شخص فينا، وناوي أكررها».

 

عمرو عابد الفنان عمرو عابد المخرج عمرو عابد فيلم الحفرة مهرجان القاهرة السينمائى

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