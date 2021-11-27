السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لغز المادة 12».. ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة يثير التساؤلات في ليبيا

انتخابات ليبيا
انتخابات ليبيا

أثار ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لانتخابات الرئاسة في ليبيا الجدل بشأن خطوته هذه وموقف المجتمع الدولي، بسبب مخالفته للمادة الثانية عشر من قانون انتخابات الرئاسة وكذلك مخالفته للتعهد الذي تقدم به قبل رئاسته للحكومة.

وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" رحلة ترشح الدبيبة وردود الفعل داخل ليبيا:

مخاوف من ضغوط لقبول ترشح الدبيبة:

وأكدت تقارير ليبية، وجود ضغوط تستهدف فتح المجال أمام الدبيبة لاستمرار ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويرفض تنظيم انتخابات لا يكون مرشحا للفوز بها، ولاسيما بعد الحملة الدعائية الواسعة التي تم تنظيمها خلال الأشهر الماضية لتقديمه في صورة الزعيم المؤهل لقيادة البلاد خلال الفترة القادمة.

لغز المادة 12

من ضمن المعوقات التي تحول دون استمرار ترشح الدبيبة المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس وتنص على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021”، وهو ما يمنع الدبيبة الذي دشن حملة دعائية واسعة لاستقطاب الأنصار من الترشح لهذا الاستحقاق.

 

تناقض الدبيبة: 

سبق أن اعتبر الدبيبة عن قانون الانتخابات الرئاسية، “معيب ومفصل” كما قال على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي الشهر الجاري إنه لن يتم قبول نتائج الانتخابات إن لم يتم التوافق عليها.

واعتبرت أوساط سياسية أن تصريح الدبيبة، حمل في طياته تهديدات مبطنة برفض النتائج التي ستفرزها الانتخابات إذا لم يكن طرفاً في السباق لرئاسة البلاد.

رفض من قبل النواب

فيما اعتبر العديد من أعضاء مجلس النواب ترشح الدبيبة مخالفا للاتفاق السياسي وكذلك قانون الانتخابات من بينهم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، مشيرا إلى أن هناك تدخلا من قبل جماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة.

عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا الدبيبة الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

بعد موافقة «الصحة».. هل تصبح «الجرعة الثالثة» دورية لهذه الفئات؟

أب يضرب طفلته حتى الموت بالإسماعيلية

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

«شمعة الحانوكا».. غضب «زيارة الحرم الإبراهيمى» يلاحق رئيس إسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة