السبت 27 نوفمبر 2021
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لايف ستايل

شريهان الدسوقي: الفراعنة عرفوا العالم أصول الإتيكيت وآدابه

كتاب الموتى
كتاب الموتى

احتفى ملايين المصريين من محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم بتراث الأجداد من القدماء المصريين عبر مشاهداتهم ومتابعتهم لحفل افتتاح طريق الكباش، في أجواء مليئة بروح التاريخ المصري العريق.

وبهذه المناسبة تتحدث اليوم خبيرة ومدربة الإتيكيت المعاصر شريهان الدسوقي، حول فن المراسم والإتيكيت لدى الفراعنة.

الإتيكيت أصله فرعوني وليس فرنسي

تقول خبيرة الإتيكيت: «عرفت مصر فن المراسيم والبروتوكول والإتيكيت منذ العصر الفرعوني، ويظهر ذلك من خلال النقوش المرسومة على جدران المعابد وفي بعض المخطوطات القديمة، مثلما وجدناه كتاب «الموتى» The book of the Dead، الذي يظهر اتباع سلوك بالغ التهذيب في زمن الفراعنة، وعرفوه للعالم كله».

وتضيف شريهان الدسوقي أن كتاب الموتى، يوضح تقاليد وسلوكيات خاصة في كل شؤون الحياة الأخرى، كما أن أول مخطوطة تحدثت عن أصول السلوك وآدابه، تعود إلى بتاح حوتب، وزير الفرعون "جد كارع" الذي حكم مصر القديمة، فالإتيكيت أصله فرعوني وليس فرنسي.

وعن أبرز قواعد الإتيكيت لدى الفراعنة، تشير شريهان الدسوقي، إلى أنه قديمًا كان من أصول الإتيكيت هو ترتيب ديوان الكهنة من الأكبر سنا احتراما له، فالأصغر، كما كان الابن الأكبر في الأسرة المصرية القديمة هو من يحمي الأسرة ويحافظ على إخوته، وهذا سلوك مهذب ينبع من الاتيكيت السلوكي.

أهم الدروس المستفادة من حفل افتتاح طريق الكباش

وعن حفل افتتاح طريق الكباش بمدينه الأقصر، تعبر خبيرة الإتيكيت عن أهم الدروس المستفادة من الحفل، قائلة: إنه وضح لنا كيف يهتم المصريون بالبروتوكول والإتيكيت فظهرت أولًا زوجة فخامة الرئيس السيدة الأولى انتصار السيسي، بزي فرعوني محتشم أنيق وهي تمشي برقي وخطواتها ثابتة مما عبرت للعالم كيف أن مصر تحترم المرأة وتقدرها، وأنها بالمقدمة دائما، ثم ظهر موكب الرئيس.

ترتيت أماكن الجلوس

وأيضًا ظهر الإتيكيت في طريقة ترتيب الجلوس بالقاعة وكيف جلس كل رجل من رجال دولة جنبًا إلى جنب برفقه زوجاتهم، كما تشرح خبيرة الإتيكيت.

المزج بين الغناء الفرعوني والفلكلور المصري

كذلك تنظيم الحفل والأوركسترا والمزج بين الغناء الفرعوني والفلكلور المصري الرائع، مما جعل العالم كله لا يغمض له جفن من جمال الصوت والصورة، وبالفعل مصر جاءت أولًا ثم جاء التاريخ.

مصر مصر القديمة خبيرة الاتيكيت البروتوكول حفل افتتاح طريق الكباش

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وائل لطفي

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