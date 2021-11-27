السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارة مسرعة تدهس سيدة وطفلها فى طنطا

حادث
حادث

تعرضت سيدة وطفلها لكسور وسحجات، إثر دهس سيارة ملاكي لهما أثناء عبورهما الطريق في شارع البحر أمام مبنى مجمع التأمين الصحي بمدينة طنطا، اليوم السبت، بعدما انحرفت السيارة عن طريقها وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم في شارع البحر بمدينة طنطا، أمام مبنى مجمع مستشفى التأمين الصحي.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أن سيارة ملاكي تسير مسرعة بشارع البحر بمدينة طنطا وفجأة انحرفت عن مسارها، والذى تصادف عبور سيدة وابنتها واصطدمت بهما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الحادث.

سيارة ملاكي مسرعة تصيب سيدة وطفلها طنطا

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وائل لطفي

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