أحدثهم «أوميكرون».. أخطر سلالات كورونا منذ انتشاره في 2019

منذ بداية ظهوره عام 2019، أثار فيروس كورونا الرعب والقلق فى شتى أنحاء العالم، وخاصة عقب وفاة الملايين فى مختلف دول العالم جراء الإصابة بالفيروس.

ومنذ عام 2019 وحتى الآن ظهرت العشرات من السلالات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، آخرها كان المتحور الجديد فى جنوب إفريقيا “أوميكرون”.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز وأشهر السلالات التي ظهرت خلال ما يقارب 3 أعوام.

متحور أوميكرون الإفريقي



للمرة الثانية تظهر في جنوب إفريقيا سلالة جديدة في افريقيا، واعتبرت منظمة الصحة هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه وفقا لما أصدرته من بيانات حول هذا المتحور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن توجيهات جديدة بعد ظهور هذا المتحور الجديد وهي تلقي اللقاح المضاد لكورونا والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على ارتداء الكمامة وتغطية الفم أثناء العطس أو السعال.

سلالة دلتا الأوسع انتشارا

وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الأوسع انتشارا، حيث أن معدل العدوى بهذه السلالة أعلى بحوالي 60% من معدل عدوى بسلالة ألفا.

وتسببت سلالة دلتا في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أبريل الماضي، بل وأصبحت السلالة المهيمنة في بريطانيا، وتم رصدها بعد ذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.

سلالة دلتا بلس الهندية

ظهر فى الهند خلال شهر يونيو الماضي، ووصفته الهند بأنه من بين السلالات المثيرة للقلق.

ووصفت السلالة الجديدة دلتا بلس من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأنها مماثلة لدلتا ولكن مع طفرة إضافية «كي 417 إن»، وظهرت دلتا بلس في 9 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال وروسيا والصين.

وارتبطت سلالة دلتا بلس بخلايا الرئة، ويحتمل أن تكون مقاومة لنوع من العلاج يسمى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة.

السلالة الروسية الأكثر عدوى "إيه واى.4.2."

كشفت وسائل الإعلام الروسية، فى أكتوبر الماضى عن وجود سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في روسيا، تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة أكثر عدوى وانتشارا من متحور دلتا الذي ظهر في الهند قبل أن ينتشر في جميع دول العالم بسرعة كبيرة.

وقال كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية كاميل خافيزوف، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع.

متحور استرالي جديد

أكدت وكالة "رويترز" خلال أكتوبر الماضي أن استراليا شهدت ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، متحورة من متغير دلتا.

وانتشرت السلالة الجديدة في ولاية "نيو ساوث ويلز" جنوب شرقي البلاد، وتم تشخيص 8 حالات بالتسلسل الجيني الجديد للفيروس.

متحور بريطاني يستهدف الأطفال "إيه واي.2.4"..

اكتشف العلماء فى بريطانيا أن طلاب المدارس الثانوية كانوا سببا في انتقال الفيروس لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ما تسبب في الانتشار السريع للفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكدت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن خبراء الصحة في بريطانيا، يراقبون عن كثب ظهور السلالة الجديدة.

وأشارت بى بى سى إلى أن السلالة الجديدة أُطلق عليها اسم "إيه واي.2.4"، بينما يطلق البعض عليه "دلتا بلس"، وهي تحورات قد تساعد الفيروس في البقاء.

وأشارت إلى أن السلالة الجديدة تستهدف طلاب الثانوية والأطفال بشكل خاص، وتنتقل بسهولة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعات الضعيفة.

سلالة لامادا في 29 دولة

ارتبطت هذه السلالة بحالات كوفيد في العديد من البلدان لا سيما في أمريكا الجنوبية ومنطقة الأنديز، حيث عثر على هذه السلالة في 29 دولة.

سلالة ألفا البريطانية

أطلقت عليها منظمة الصح العالمية B.1.1.7، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020.

انتشرت سلالة ألفا في 114 دولة على الأقل، وفقا لشبكة الفيروسات العالمية، وهو مسؤول عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد 19» في المملكة المتحدة أي حوالي 60٪ من إجمالي الحالات.

سلالة بيتا الجنوب إفريقية

يطلق عليه B.1.351، ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو2020 وتم اعتباره متغيرا مثيرا للقلق في ديسمبر2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويوجد هذا المتغير في 48 دولة على الأقل وفي 23 ولاية أمريكية، وفقا لشبكة الفيروسات العالمية.

سلالة جاما البرازيلي

أطلق عليه P.1، ظهر لأول مرة في البرازيل في نوفمبر2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.