أحمد عبدالعزيز يبدأ تصوير «أوضة وصالة» ضمن «نصيبى وقسمتك»

يخوض الفنان أحمد عبد العزيز بطولة الحكاية الثالثة من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، وتحمل الحكاية اسم "أوضة وصالة"، والتي تعاقد عليها رسميا خلال الأيام القليلة الماضية.

وانطلق تصوير أول مشاهده أمس بمدينة الإنتاج الإعلامي، بمشاركة الفنانة الكبيرة أنعام سالوسة، والفنان رشدي الشامي، والفنانة شاهيستا سعد وإخراج عصام نصار.

ونفى الفنان أحمد عبد العزيز ما تردد حول مشاركته في أحداث مسلسل " أهل الشر"، حيث قال إنه أعتذر عن هذا العمل منذ فترة مشيرا إلى أنه لم يتلق أي تعديلات على السيناريو كان قد طلبها وبالتالي لم يتراجع عن موقفه.

كما أشيع وأرجع اعتذاره إلى أن العمل دون المستوى، لافتا إلى أنه ليس العمل الوحيد الذي اعتذر عنه، ولكنه أعتذر خلال الفترة الماضية عن أكثر من عمل درامي مؤكدا أنها جميعها كانت مكتوبة بشكل غير جيد.