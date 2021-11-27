تدريب طلاب الدراسات العليا بـ«آثار عين شمس» على كتابة السيرة الذاتية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآثار جامعة عين شمس، دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية تحت عنوان "قواعد كتابة السيرة الذاتية".

وذكر الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة تم وضعها لتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا بالكلية وإعدادهم لسوق العمل، وقد قام بالتدريب الدكتورة نيفين فاروق مدرب المدربين والمتخصصة في التنمية البشرية، وقد تناولت الدورة تعريف السيرة الذاتية واهمية كتابتها واهم عناصرها، هذا إلى جانب الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة السيرة الذاتية وخطاب المقدمة، كما تناولت الدورة كذلك كيفية البحث عن فرص عمل جيدة ومناسبة في سوق العمل، وانتهي التدريب بعمل مجموعات نقاشية وكتابية لإعداد نموذج ناجح لسيرة ذاتية وخطاب مقدمة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة هي أول كلية صيدلة على مستوى مصر تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في يونيه 2011، وفي 2019 حصلت الكلية على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي- الدورة الأولى، وجاءت ضمن العش الأوائل للدورة الثانية "جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ فئة الكليات الحكومية"، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة مصنفة في المركز 93 بالتخصص في التصنيف البريطاني QS، وتحتل المركز 54 عالميا في التصنيف الأمريكي US News.

وقال الدكتور الخشت، إن حصول كلية الصيدلة على المراكز المتقدمة يأتي في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة، خلال السنوات الماضية، في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتي ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يسهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري، والنهوض بالبحث العلمي وربطه بالاحتياجات التنموية للمجتمع وتحسين جودة مخرجاته على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيه، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أغراض التنمية المستدامة 2030 في مصر.