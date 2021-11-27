«قومي المرأة» يطلق حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" في ١٠ محافظات، ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي (الغربية دمياط، كفرالشيخ، إسكندرية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، الوادى الجديد)، خلال الفترة من ٢٧-٢٩ نوفمبر الجاري.

وأكدت ايزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن الحملة تهدف لنشر الوعي العام بالقضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتهدف إلى التعريف بالعقوبات الجنائية المشددة التي نص عليها التعديل الأخير على قانون العقوبات القانونية رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى صدق عليه رئيس الجمهورية أبريل الماضي، وشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة توسيع مجال التجريم بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث مع التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.