البابا ثيؤدوروس الثاني ينطلق في زيارة رعوية إلى إيبارشية بوتسوانا

وصل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، والوفد المرفق له إلى مطار جابورون عاصمة بوتسوانا، آتيًا من جنوب أفريقيا، وكان في استقبال غبطته في المطار رئيس وأعضاء الجالية اليونانية.

هذا وترأس غبطته القداس الإلهي في كنيسة القديس سابا الصربية في الجابورون، بحضور سفير صربيا السيد/ جورنان فوجيسيك، القنصل الفخري لليونان السيد/ مايكل سيفوتي، من قبرص السيد/ جورجيوس كازانازي، ومؤسس الجالية الصربية في بوتسوانا السيد/ مايك نيكولاس. بالإضافة إلى عدد كبير من المؤمنين اليونانيين والصرب.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تحدث البابا ثيودروس بحرارة إلى الجالية الصربية الصغيرة وأثنى عليها لبناء الكنيسة والمركز الروحي، اللذين تم الانتهاء منهما في وقت قصير.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما أعرب عن إعجابه بهذا العمل، وعن امتنان الكنيسة الأرثوذكسية بأكملها لوجود هذه الكنيسة الجديدة والمركز الروحي، لأن الأرثوذكسية كلها هي عائلة.

وأشاد بالشعب الصربي المجيد والبطولي الذي يعرف كيف يقاتل. وشدد في كلمته على أن الشعبين اليوناني والصربي تربطهما صداقة طويلة الأمد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الجالية اليونانية والجالية الصربية يعيشون بعيدًا عن منازلهم، إلا أنهم يحافظون على تقاليدهم وأرثوذكسيتهم. كما أعرب عن أمانيه أن يحتفل الجميع بعيد الميلاد المجيد وينالوا بركة صاحب العيد.

في شخص القس الصربي الأب/ ايسائياس ماركوفيتش الذي أتى من جوهانسبرج شكر البابا ثيودروس غبطة بطريرك صربيا بورفيريوس. كما طلب الرحمة لبطريرك صربيا السابق مثلث الرحمات للبطريرك إيرينيوس، الذي أسس كنيسة القديس سابا.

وفي المساء غادر البابا ثيودرس مع مرافقيه بوتسوانا عائدًا إلى جنوب إفريقيا.