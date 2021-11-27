السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: خسائر بين صفوف الحوثيين فى ضربات لتحالف دعم الشرعية باليمن

جريدة الدستور

قالت صحيفة (الرياض) السعودية، إن ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد الإرهاب الحوثي، لم تكن مجرد عملية عسكرية موجعة للحوثيين فحسب، بل حملت بين السطور ملامح استراتيجية جديدة قد لاحت معالمها في المشهد العسكري اليمني، والتي أدت بشكل واضح إلى خسائر متلاحقة وانهيارات سريعة في صفوف الحوثيين.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (ملامح جديدة) - أنه على الرغم من تخزين الحوثيين الأسلحة في أحياء سكنية، وجعلها منطلقًا لإطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية على المناطق المدنية اليمنية والسعودية، إلا أن قوات التحالف التزمت التزامًا كاملًا طيلة السنوات الماضية بقانون الصراع المسلح، واتخذت كل التدابير والاحتياطات لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين، رغم استمرار هذه الميليشيا الإرهابية في تعنتها وتمسكها بالتصعيد العسكري، وسط صمت دولي مطلق.

وأوضحت أنه لا شك في أن استراتيجية المجتمع الدولي مع الحوثيين فشلت فشلًا ذريعًا، وسياسة استمالتهم ومحاولة كسب رضاهم أدت إلى نتائج عكسية، ولم تصب في مصلحة الشعب اليمني، ولا دول الجوار، ولا المجتمع الدولي نفسه، وهذه الهجمات الإرهابية والمستمرة في استهداف المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتت بمثابة رصاصة الإدانة لازدواجية معايير المجتمع الدولي التي خدمت الأجندة الإيرانية على مرأى ومسمع من دوله الكبرى، والتي تدرك أنه لولا إصرار التحالف، وخصوصًا المملكة، على إنقاذ اليمنيين من ميليشيا الحوثي لعمت جرائمهم المنطقة وتجاوزتها لاستهداف أمن الخليج وممرات التجارة الدولية.

وقالت الصحيفة: "لقد أصبح الأمر واضحًا أمام المجتمع الدولي أن رعونة الحوثيين كشفت عن ضرورة وأهمية عاصفة الحزم، وأسباب قيامها وتداعياتها، وأنها ضرورة لليمنيين قبل دول المنطقة، لكبح جماح طهران وتدخلاتها السافرة في السيادة اليمنية، وإتمام مشروعها الأيديولوجي الكبير لمحو الهوية اليمنية والخليجية والعربية".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها: "لذلك نقول للمترددين في مقاربة الحوثي من المجتمع الدولي، إن صواريخه التي تطول الأطفال والنساء والشيوخ، أكدت أنهم يحاولون عبثًا تلميع كيان إرهابي ارتكب جرائم حرب ضد الشعب اليمني ودول الجوار، ولا يمكن لميليشيا مؤدلجة عقائديًا كهذه أن تتحول فجأة إلى كيان سلمي وسياسي".

الرياض السعودية اليمن دعم الشرعية في اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-11-2021

الإشادات الدولية بالاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش تتصدر اهتمامات الصحف

وزير قطاع الأعمال يتفقد محلج الزقازيق المطور ويتابع تشغيله تجريبيا اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية