الليلة.. طرح أول حلقات حكاية «النظارة البيضاء» من «نصيبي وقسمتك 4»

تبدا قناة "ON" في الثامنة من مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من الحكاية الأولى من الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” باسم “النظارة البيضاء” بطولة أمير المصري وعدد كبير من النجوم في سلسلة من الحكايات المميزة خلال الفترة القادمة.

وتعد الحكاية هي البطولة المطلقة الأولى لأمير المصري في الدراما المصرية بعد مشاركات في عدة أعمال ومشاركات عالمية مميزة أدت لحصوله على جائزة “أبلافتا” العالمية.

مواعيد عرض حكاية "النظارة البيضا"

تبدأ قناة ON عرض حكاية النظارة البيضاء من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" في تمام الساعة الثامنة مساء بداية من اليوم السبت، ويعاد المسلسل في تمام الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الثانية عشرة ظهرا، ويعرض العمل على قناة ON DRAMA في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد في الخامسة صباحا ويعاد مرة أخرى في الرابعة عصرا ويتوافر المحتوى كاملا على منصة "واتش إت".

ويقدم الفنان المصري العالمي الشاب أمير المصري دورًا مختلفا يدخله إلى الدراما التليفزيونية بقوة كبيرة من خلال حكاية "النظارة البيضاء" بمسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث يقدم أمير المصري في المسلسل بشخصية دكتور جامعي يُدعى "فخر"، والذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصة مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تماما وهو ما يتسبب له في مشكلات كبيرة في التعامل نظرا للفجوة الفكرية.

طرح المنتج أحمد عبدالعاطي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» البرومو الرسمي الأول لمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.

وفي ذات السياق، أشار «عبدالعاطي»، إلى أن بداية انطلاق أجزاء مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الأول عام 2016، الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح المسلسل لثلاثة مواسم، كل موسم مجموعة من الحكايات.