السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. طرح أول حلقات حكاية «النظارة البيضاء» من «نصيبي وقسمتك 4»

أمير المصري
أمير المصري

تبدا قناة "ON" في الثامنة من مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من الحكاية الأولى من الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” باسم “النظارة البيضاء” بطولة أمير المصري وعدد كبير من النجوم في سلسلة من الحكايات المميزة خلال الفترة القادمة.

وتعد الحكاية هي البطولة المطلقة الأولى لأمير المصري في الدراما المصرية بعد مشاركات في عدة أعمال ومشاركات عالمية مميزة أدت لحصوله على جائزة “أبلافتا” العالمية.

 

مواعيد عرض حكاية "النظارة البيضا"

تبدأ قناة ON عرض حكاية النظارة البيضاء من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" في تمام الساعة الثامنة مساء بداية من اليوم السبت، ويعاد المسلسل في تمام الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الثانية عشرة ظهرا، ويعرض العمل على قناة ON DRAMA في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد في الخامسة صباحا ويعاد مرة أخرى في الرابعة عصرا ويتوافر المحتوى كاملا على منصة "واتش إت".

ويقدم الفنان المصري العالمي الشاب أمير المصري دورًا مختلفا يدخله إلى الدراما التليفزيونية بقوة كبيرة من خلال حكاية "النظارة البيضاء" بمسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث يقدم أمير المصري في المسلسل بشخصية دكتور جامعي يُدعى "فخر"، والذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصة مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تماما وهو ما يتسبب له في مشكلات كبيرة في التعامل نظرا للفجوة الفكرية.

طرح المنتج أحمد عبدالعاطي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» البرومو الرسمي الأول لمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.

وفي ذات السياق، أشار «عبدالعاطي»، إلى أن بداية انطلاق أجزاء مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الأول عام 2016، الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح المسلسل لثلاثة مواسم، كل موسم مجموعة من الحكايات.

قناة on الحكاية الجزء الرابع نصيبي وقسمتك أمير المصري النظارة البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-11-2021

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

الإشادات الدولية بالاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية