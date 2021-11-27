الحكومة اليمنية: مجاهرة النظام الإيرانى بدعم الحوثيين تحد صارخ للقرارات الدولية

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إيران بالتدخل في شؤون اليمن وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن "المؤتمر الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران، بعنوان "اليمن محور التحول والثقة" وحضره ممثلون عن النظام والحرس الثوري والمليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي، يكشف طبيعة المعركة والعدو الفعلي الذي يواجهه اليمنيون منذ 7 سنوات".

وأضاف أن "مجاهرة النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا، بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

واعتبر أن "نظام طهران يسعى عبر هذه الأنشطة إلى إعلان سيطرته على قرار مليشيا الحوثي، وتأكيد أنها واحدة من مليشياته الطائفية التي أنشأها في العراق، لبنان، سوريا، اليمن، لتنفيذ مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.