السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 27 نوفمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: تعيش يوما متقلبا يتحداك لذلك أحذّرك من المجازفات المالية وتغيير وإرث ربما، وضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة.

عاطفياً: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها.

صحياً: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

من مشاهيره جومانا مراد.

الثور

مهنياً: يوم جيد جدا يجعلك تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة.

صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

 

الجوزاء 

مهنياً: تعيش يوما مميزا يتحدث عن تغييرات وضرورة إيجاد تسويات على إثر بعض الظروف الطارئة.

عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.

صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.

من مشاهيره راغب علامة.

السرطان

مهنياً: أجّل كل قرار حاسم في هذا اليوم الضاغط الذي يتحدث عن بعض المضايقات حاول أن لا تلفت الأنظار إلى سلبيات شخصيتك فأنت تستطيع أن تتخطى الأمور المزعجة بذكائك.

عاطفياً: رومانسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل.

صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم.

من مشاهيره مجدي يعقوب

الأسد 

مهنياً: يوم مهم جدا يجعلك تتفاهم مع الأشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: انتبه لما ينقل إليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف.

صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك.

من مشاهيره هاني سلامة

العذراء

مهنياً: وجود القمر في برجك  يحمل معه ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المالية والمهنية، وتنتجح في استيعابها. 

عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة.

صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية.

من مشاهيره كيلينت وينسلت

الميزان

مهنياً: يوم مميز يجعل الأنظار تتسلط عليك ، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدل مجرى حياتك المهنية.

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التوتر، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة. 

صحياً: اضطراب معوي يفقدك النشاط والحيوية ويجبرك على التخفيف من الحركة.

من مشاهيره منة شلبي

العقرب

مهنياً: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات.

عاطفياً: قد يكون الوقت مناسباً لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في الجو ارتياح. 

صحياً: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك.

من مشاهيره جاستن بيبر

القوس 

مهنياً: تتحسن الظروف في هذا اليوم ما يجعلك تنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سر لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً.

عاطفياً: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسباً جدّاً للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة. 

صحياً: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال.

من مشاهيره بيكيا

الجدي 

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض التقلبات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الأصدقاء أو الأفرقاء. 

عاطفياً: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعماً من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله.

صحياً: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق.

من مشاهيره إيهاب توفيق

الدلو

مهنياً: يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة وإطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة لتخدم مصالحك.

عاطفياً: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلاً بمستقبل علاقتك به.

صحياً: لا تهمل أي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث.

من مشاهيره شيريهان

الحوت 

مهنياً: تقدم لك الحظوظ رصيدا معنويا وماليا كبيرا وأجواء جيدة جدا ومهمة فتشعر أن الأمور أصبحت أكثر سهولة ما يزيد من فرص النجاح والمكاسب.

عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له.

صحياً: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق. 

من مشاهيره وائل كفوري

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