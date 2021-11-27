حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 27 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تعيش يوما متقلبا يتحداك لذلك أحذّرك من المجازفات المالية وتغيير وإرث ربما، وضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة.

عاطفياً: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها.

صحياً: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

من مشاهيره جومانا مراد.

الثور

مهنياً: يوم جيد جدا يجعلك تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة.

صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

الجوزاء

مهنياً: تعيش يوما مميزا يتحدث عن تغييرات وضرورة إيجاد تسويات على إثر بعض الظروف الطارئة.

عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.

صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.

من مشاهيره راغب علامة.

السرطان

مهنياً: أجّل كل قرار حاسم في هذا اليوم الضاغط الذي يتحدث عن بعض المضايقات حاول أن لا تلفت الأنظار إلى سلبيات شخصيتك فأنت تستطيع أن تتخطى الأمور المزعجة بذكائك.

عاطفياً: رومانسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل.

صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم.

من مشاهيره مجدي يعقوب

الأسد

مهنياً: يوم مهم جدا يجعلك تتفاهم مع الأشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: انتبه لما ينقل إليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف.

صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك.

من مشاهيره هاني سلامة

العذراء

مهنياً: وجود القمر في برجك يحمل معه ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المالية والمهنية، وتنتجح في استيعابها.

عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة.

صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية.

من مشاهيره كيلينت وينسلت

الميزان

مهنياً: يوم مميز يجعل الأنظار تتسلط عليك ، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدل مجرى حياتك المهنية.

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التوتر، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: اضطراب معوي يفقدك النشاط والحيوية ويجبرك على التخفيف من الحركة.

من مشاهيره منة شلبي

العقرب

مهنياً: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات.

عاطفياً: قد يكون الوقت مناسباً لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في الجو ارتياح.

صحياً: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك.

من مشاهيره جاستن بيبر

القوس

مهنياً: تتحسن الظروف في هذا اليوم ما يجعلك تنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سر لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً.

عاطفياً: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسباً جدّاً للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة.

صحياً: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال.

من مشاهيره بيكيا

الجدي

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض التقلبات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الأصدقاء أو الأفرقاء.

عاطفياً: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعماً من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله.

صحياً: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق.

من مشاهيره إيهاب توفيق

الدلو

مهنياً: يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة وإطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة لتخدم مصالحك.

عاطفياً: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلاً بمستقبل علاقتك به.

صحياً: لا تهمل أي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث.

من مشاهيره شيريهان

الحوت

مهنياً: تقدم لك الحظوظ رصيدا معنويا وماليا كبيرا وأجواء جيدة جدا ومهمة فتشعر أن الأمور أصبحت أكثر سهولة ما يزيد من فرص النجاح والمكاسب.

عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له.

صحياً: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق.

من مشاهيره وائل كفوري