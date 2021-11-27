حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 27 نوفمبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: تعيش يوما متقلبا يتحداك لذلك أحذّرك من المجازفات المالية وتغيير وإرث ربما، وضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة.
عاطفياً: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها.
صحياً: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشاكل في المعدة.
من مشاهيره جومانا مراد.
الثور
مهنياً: يوم جيد جدا يجعلك تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة.
صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.
الجوزاء
مهنياً: تعيش يوما مميزا يتحدث عن تغييرات وضرورة إيجاد تسويات على إثر بعض الظروف الطارئة.
عاطفياً: أنت حبيب جريء وجذاب وهذا اليوم يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور.
صحياً: وضع صحي مضطرب بعض الشيء يجب الانتباه له والتقيد بالإرشادات الطبية بحذافيرها.
من مشاهيره راغب علامة.
السرطان
مهنياً: أجّل كل قرار حاسم في هذا اليوم الضاغط الذي يتحدث عن بعض المضايقات حاول أن لا تلفت الأنظار إلى سلبيات شخصيتك فأنت تستطيع أن تتخطى الأمور المزعجة بذكائك.
عاطفياً: رومانسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل.
صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم.
من مشاهيره مجدي يعقوب
الأسد
مهنياً: يوم مهم جدا يجعلك تتفاهم مع الأشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق أهدافك.
عاطفياً: انتبه لما ينقل إليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف.
صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك.
من مشاهيره هاني سلامة
العذراء
مهنياً: وجود القمر في برجك يحمل معه ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المالية والمهنية، وتنتجح في استيعابها.
عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة.
صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية.
من مشاهيره كيلينت وينسلت
الميزان
مهنياً: يوم مميز يجعل الأنظار تتسلط عليك ، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدل مجرى حياتك المهنية.
عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التوتر، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.
صحياً: اضطراب معوي يفقدك النشاط والحيوية ويجبرك على التخفيف من الحركة.
من مشاهيره منة شلبي
العقرب
مهنياً: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات.
عاطفياً: قد يكون الوقت مناسباً لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في الجو ارتياح.
صحياً: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك.
من مشاهيره جاستن بيبر
القوس
مهنياً: تتحسن الظروف في هذا اليوم ما يجعلك تنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سر لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً.
عاطفياً: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسباً جدّاً للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة.
صحياً: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال.
من مشاهيره بيكيا
الجدي
مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض التقلبات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الأصدقاء أو الأفرقاء.
عاطفياً: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعماً من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله.
صحياً: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق.
من مشاهيره إيهاب توفيق
الدلو
مهنياً: يرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة وإطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة لتخدم مصالحك.
عاطفياً: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلاً بمستقبل علاقتك به.
صحياً: لا تهمل أي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث.
من مشاهيره شيريهان
الحوت
مهنياً: تقدم لك الحظوظ رصيدا معنويا وماليا كبيرا وأجواء جيدة جدا ومهمة فتشعر أن الأمور أصبحت أكثر سهولة ما يزيد من فرص النجاح والمكاسب.
عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له.
صحياً: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق.
من مشاهيره وائل كفوري