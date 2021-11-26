مرثا محروس: المشروع النووي شهادة إثبات لمكانة مصر السياسية والاقتصادية

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تصنف من أوائل الدول التي أعطت اهتماما للملف النووى، وأن ما توصلت إليه نتيجة خطة استراتيجية محكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضافت «محروس» في تصريحات لها، أن نجاح مصر وتحقيقها إنجازات فى الطاقة النووية سوف يدعم أيضا ملف مصر المناخي ورؤيتها في الوصول إلي بيئة نظيفة مما يعزز من التنمية وأيضا يدعم نجاح خطة مصر في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هذا اليوم عيدا يحتفل به للمصريين ويسجله التاريخ لما يعكسه من نتائج إيجابية لخطة طويلة المدى ومميزات وإنجازات تدعو كل مصرى للفخر بوجود محطة نووية علي أرضه تعد الأعلى أمانا والأحدث بالعالم.

وذكرت، أن المشروع النووي بمثابة شهادة إثبات لمكانة مصر السياسية والاقتصادية، حيث جاء الاحتفال مع موعد توقيع عقد إنشاء المحطة النووية بين مصر وروسيا، واختتمت قائلة: "مصر الآن تشهد عصر جديد وتسير على خطى ناجح يشهد له العالم".

الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين في مصر، وتكون الوفد من النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ومحمد سيف أبو النجا عضو التنسيقية.

‎ووجه السفير اليمنى الشكر لنواب التنسيقية، مؤكدًا بأن هناك حرص شديد من قبل المستثمرين اليمنيين على اغتنام فرص الاستثمار فى مصر.

‎بينما وجه السفير الدعوة لاستضافة وفد التنسيقية وعمل جلسة حوار مصغرة لوضع اجندة تعاون في الفترة المقبلة.

‎ومن جهتها، قالت النائبة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن وجودنا اليوم كنواب للتنسيقية يعكس ايمان الطرف اليمني باننا نقدم سياسة بمفهوم جديد من خلال برلمان بمفهوم جديد، مشيرة إلى أننا نقدم سياسة تنموية وندعوكم لمشاركتنا واقع الجمهورية الجديدة، كنواب للتنسيقية نهدف دائماً لوضع أجندة عمل مشتركة بناء على أدوارنا في الجانب التشريعي والرقابي، فعلى الجانب التشريعي نقوم الآن في مجلس النواب بمناقشة تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمشروعات القومية وهذا لصالح الاستثمار فى الأراضي المصرية ، والذي تدور فلسفته حول تذليل كافة المعوقات لجذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة.