الرعاية الصحية تعلن عن الفائزين بـ7 جوائز كبرى ضمن الملتقى الثاني.. غدا

تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، للإعلان غدا السبت، عن جوائز الملتقى السنوى الثانى للعاملين المتميزين من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" لعام 2021، ضمن فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة، والمنعقد هذا العام تحت شعار "فلنبن معا مستقبل صحة مصر"، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار السبكى، إلى أن جوائز الملتقى السنوى الثانى للهيئة تشمل 7 جوائز تذكارية ومالية لعام 2021، وهم: "جائزة أفضل منشأة صحية، جائزة أفضل فريق عمل، جائزة أفضل موظف، جائزة بطل الهيئة، جائزة الإبداع، جائزة أفضل متطوع، جائزة قائد المستقبل" من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذكر، بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفى الهيئة وتكريم العاملين المتميزين منهم.

استقبال أكثر من 500 تجربة

وأضاف، أن جوائز الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية لشركاء النجاح من العاملين المتميزين بالهيئة وفروعها و منشآتها الصحية، كان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، مشيرا إلى أنه تم استقبال أكثر من 500 تجربة متميزة التى تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتى يثبت أصحابها أن لديهم مخزونا من العقول والجهود التى تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق فى مستوى الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

ولفت، إلى أنه سيتم تسليم الجوائز وتكريم العاملين المتميزين من الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية هذا العام بحضور أبرز القيادات والمسؤولين وعدد من الشخصيات العامة المهمة والدولية فى القطاع الصحى، إضافة إلى أنه سيتم تكريم شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومى والخاص لدورهم الإيجابى والفعال ومساهمتهم فى دعم نجاح وتميز هيئة الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية، كونها ذراع الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وركيزة أساسية لتطوير الرعاية الصحية فى مصر، واستكمال مسارها التنموى فى قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أحد أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

تكريم المتميزين

وأكد السبكى، استمرار هيئة الرعاية الصحية في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التى ستنظمها الهيئة خلال الفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديا ومؤسسيا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق فكر قيادى إيجابى لتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل وأعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.

ولفت إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على تشجيع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على الإسهام فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعى، مضيفا إلى أنه من الملفت هذا العام فى جوائز الملتقى السنوي الثاني للتميز لعام 2021، أنه لأول مرة يتم ترشيح العاملين لبعضهم البعض بما حقق المزيد من التنافسية والتناغم الإدارى بين العاملين، والذى يضمن استدامة تحسين الأداء واستمرارية الارتقاء بالأداء فى العمل، وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها فى مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".

وكانت انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019، وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها فى توفير أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، واستخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك فى سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إلى جانب الإطلاق الرسمى لأول منصة تفاعلية رقمية بين مقدمى الخدمة من العاملين بالهيئة وفروعها و منشآتها الصحية، إضافة إلى انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحي لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات فى خدمات الرعاية الصحية عالميا.