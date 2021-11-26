الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ70 ألف جنيه.. مجمع الأميرية: صرف سلع تموينية لـ400 بطاقة شهريًا

صرف السلع
صرف السلع

أكد محمد عبدالباري، مدير مجمع الأسماك بالأميرية، بالشركة المصرية لتسويق الأسماك المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انتظاما في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر نوفمبر الجاري للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وهو آخر فرصة  لصرف السلع التموينية للشهر الجاري على المستفيدين من دعم السلع التموينية.

وقال «عبدالباري» في تصريح لـ«الدستور»، إن اجمالي عدد البطاقات التي تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في الأميرية بمحافظة القاهرة يتراوح ما بين 300 بطاقة تموينية لـ400 بطاقة تموينية شهريا بإجمالي مبيعات ما بين 60 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

وأوضح، أنه يتم توفير كافة السلع المخصصة على البطاقات التموينية، والبالغة نحو 28 سلعة على البطاقات التموينية، إذ يختار الفرد ما يناسبه من السلع حسب متوسط نصيب الفرد من الدعم على السلع التموينية بواقع خمسين جنيها للفرد الواحد.

وأضاف، أن المجمع يقوم بتوفير الأسماك الطازجة والمجمدة من جميع الأصناف بأسعار مخفضة تصل بنسبة 3% مقارنة بمثيلاتها  في الأسواق المحلية، كما يقوم بصرف السلع التموينية، مؤكدا أنه من حق المواطن أن يختار السلع التي تناسبه سواء أسماك طازجة أو مجمدة، أو دواجن مجمدة، أو لحوم مجمدة، حسب قيمة النقاط التي قام بتوفيرها خلال عدم استلام الخبز.

السلع التموينية 70 ألف جنيه الثلاثاء المقبل صرف السلع التموينية تسويق الأسماك شهر نوفمبر

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