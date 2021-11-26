إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

أُصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثاقة صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأصيب صحفي فلسطينى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مراسل تليفزيون فلسطين بكر عبدالحق، أُصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتابع جبريل: "إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما يتعمدون استهداف الصحفيين".

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أسيرين محررين من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين حاتم حافظ فقها ونجله قسام، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.