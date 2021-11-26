الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من النيابة ضد المتهم بقتل «طفلة البحيرة»

المجنى عليها
المجنى عليها

قرر النيابة، اليوم الجمعة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه باستدراج طفلة لم يتعد عمرها 9 سنوات وهتك عرضها وقتلها.

واصطحب فريق من النيابة، المتهم بقتل الطفلة رضوى على محمد زايد، لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة وقوعها.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أنه استدراج، المجنى عليها إلى سطح منزله المجاور لمنزل المجنى عليه، وكتم أنفاسها حتى الموت ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال" لمدة 4 أيام.

شهدت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث تجرد شاب في العقد الثالث من العمر، من كل معاني الرحمة واصطحب جارته طفلة، 9 سنوات، إلى سطح منزله المجاور لمنزل المجنى عليه، وكتم أنفاسها حتى الموت ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال" لمدة 4 أيام.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد ببلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد، 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل، وعلى الفور وجه مدير الأمن تشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية.

وتواصلت جهود المباحث إلى أن مرتكب الجريمة محمد أحمد الشوربجي، 27 عاما، حيث اصطحب المجني عليها إلى سطح منزله، بزعم إخبارها بشيء، ثم كتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وهتك عرضها ووضعها في "شوال"، لمدة 4 أيام ثم ألقاها خلف منزل أسرتها في اليوم الخامس.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

محافظة النائب العام كوم حمادة مركز شرطة محافظة البحيرة النيابة العامة

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وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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