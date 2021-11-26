الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

الماشية
الماشية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من تحصين 80 ألف و250 رأس ماشية  ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية مع تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة، بإشراف الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

كما نظمت مديرية الطب البيطري بالمحافظة القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

- تنظيم حملات توعية للمربين بأهمية التحصين الحيوانات

وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمدن، مؤكداً أنه تم تحصين 80 ألف و250 رأس ماشية، وتم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

- 105 لجان  وفرق تشارك في الحملات


وقال "بشار"، إنه عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الأسماك، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لكي يكونوا عبرة لغيرهم من المخالفين 

تحصين ماشية بيطري كفر الشيخ حمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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