الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا تشعر بعض الأمهات بالانعزال في بداية مرحلة الأمومة؟

جريدة الدستور

تتعرض بعض الأمهات في أول مرحلة الأمومة بسيطرة شعور الرغبة في العزلة عن الأشخاص حولها وقلة الحديث مع غيرها على الرغم من وجود الزوج والعائلة بجانبها، فقد تشعر بالضياع والاهمال وتركها بمفردها طوال الوقت، ولكن هذا لا يمنع شعورها بالحب والعناية بالمولود الجديد، والمرحلة الجديدة في حياتها المقبلة عليها، وقد يدعم هذا الأمر شعورها بالقلق وعدم الأمان بشأن نفسك وقيمتك في الأسرة وقد ترى نفسك مجرد أم لطفل زوجك، وقد تشعر أنك تفقد هويتك.

وفقا لموقع “pinkvilla” يقول "بولكيت شارما"  أخصائي علم النفس، إن كل هذه المشاعر طبيعية في الأشهر القليلة الأولى، وسوف تستقر تدريجياً.

فالأمومة هي تغيير جذري في حياة المرأة، هناك اندفاع تحدث للهرمونات، وكل هذا يؤدي إلى مشاعر مختلفة لدى الأم الجديدة أيضًا، وقد ينتهي الأمر بالأم إلى الشعور بالهمال، لا يقع اللوم علي احد، لأنه شعور طبيعي، وسيزول من تلقاء نفسه في وقت ما و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اكتئاب ما بعد الولادة، إذا استمرت هذه المشاعر لفترة طويلة.

بصرف النظر عن ذلك، تقول "شارما" يجب على الأمهات الجدد تجنب البقاء بمفردهن، كما يجب أن يكون لديهم شريك إلى جانبهم، ويفضل أن يكون شخصًا يثقون به، قد تكون الوحدة بمثابة حافز لتفاقم هذه المشاعر، فالحصول علي اشخاص بجانبك يتحدثون بإيجابية حولك، واخبارهم مانشعر به أمر في غاية الأهمية، كما  يجب على الأسرة الحرص بشأن الأم،  وأن يقوموا بتدليلها والاعتناء بها، مثل ما يفعلون مع المولود الجديد، يجب عليهم تحفيز الام والتأكد من أنها ليست وحدها، بل يجب معاملة الأم بحذر وعناية، على الأقل خلال الشهر التالي بعد الولادة لكي تشعر بأهميتها ويختفي الشعور بالاهمال والتخلص منه.

المشاعر طبيعية في الأشهر القليلة الأولى الزوج والعائله بجانبها أخصائي علم النفس الأمومة هي تغيير جذري في حياة المرأة مرحلة الامومه,

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