عضو بـ«الشيوخ»: افتتاح طريق الكباش ثورة فى عالم السياحة

قال مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء الخميس.

وقال الكحيلي، في بيان الخميس، إن إبهار العالم بما تحدثه مصر في مثل هذه المناسبات ليس بجديد عليها، لافتًا إلى أن منذ فترة قصيرة قد فعلتها مصر وهزت العالم بأصداء احتفالية نقل المومياوات وها هي تعود من جديد.

أشار عضو الشيوخ إلى أن إعادة افتتاح طريق الكباش، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

كما ثمن الكحيلي المجهود المبذول في كل خطوات التحضير للحفل، وجميع القائمين على عملية الترميم والترتيب لإعادة افتتاح الطريق حتى خروجه في هذه الصورة المشرفة.

أشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الحدث التاريخي واهتمامه البالغ بأن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صوره أعطى طابعا خاصا وأهمية بالغة للحدث لأن الرئيس يدرك حجم الأهمية البالغة للحدث وتبعاته على العالم، واقتصاد مصر على وجه الخصوص، مختتما: "على جميع المصريين أن يفخروا بما يحدث على أرض وطنهم الغالي".

اتجهت أنظار العالم، مساء الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحًا.