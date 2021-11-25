الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: افتتاح طريق الكباش ثورة فى عالم السياحة

النائب مصطفى الكحيلى
النائب مصطفى الكحيلى

قال مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء الخميس.

وقال الكحيلي، في بيان الخميس، إن إبهار العالم بما تحدثه مصر في مثل هذه المناسبات ليس بجديد عليها، لافتًا إلى أن منذ فترة قصيرة قد فعلتها مصر وهزت العالم بأصداء احتفالية نقل المومياوات وها هي تعود من جديد.

أشار عضو الشيوخ إلى أن إعادة افتتاح طريق الكباش، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

كما ثمن الكحيلي المجهود المبذول في كل خطوات التحضير للحفل، وجميع القائمين على عملية الترميم والترتيب لإعادة افتتاح الطريق حتى خروجه في هذه الصورة المشرفة.

أشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الحدث التاريخي واهتمامه البالغ بأن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صوره أعطى طابعا خاصا وأهمية بالغة للحدث لأن الرئيس يدرك حجم الأهمية البالغة للحدث وتبعاته على العالم، واقتصاد مصر على وجه الخصوص، مختتما: "على جميع المصريين أن يفخروا بما يحدث على أرض وطنهم الغالي".

اتجهت أنظار العالم، مساء الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحًا.

مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الاعمال التراث العالمي انتعاش السياحة حزب مستقبل وطن قائمة التراث العالمي لنائب مصطفى الكحيلي افتتاح طريق الكباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

صولو الأنشودة الهيروغليفية لـ«الدستور»: حفل أسطوري يليق بالأجداد (صور)

وائل الفشني لـ«الدستور»: ابتسامة الرئيس أزالت رهبتي خلال حفل طريق الكباش

«elpais الإسبانية»: افتتاح طريق الكباش «حدث مهيب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية