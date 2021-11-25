الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فرانس 24» تبرز الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

احتفالية افتتاح طريق
احتفالية افتتاح طريق الكباش

سلّطت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، الضوء على الاحتفالية العالمية التي نظمتها جمهورية مصر العربية اليوم بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث أنه "احتفال ليلي مهيب".
وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا آخر من المسئولين قاموا اليوم رسمياً بافتتاح طريق الكباش، الذي يزيد عمره على 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا الطريق كان يُمسى في الأساطير المصرية القديمة بـ "طريق الرب".
ونوهت القناة إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تعهدت بجعل مصر واجهة مفضلة للسياح من خلال تحويلها إلى "متحف في الهواء الطلق".

باريس طريق الكباش الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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