الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آية سماحة: سعيدة بثقة صناع «زى القمر» وأنتظر رد الفعل حول «بينا اتفاق»

الفنانة آية سماحة
الفنانة آية سماحة

قالت الفنانة آية سماحة إنها سعيدة بثقة صناع مسلسل “زي القمر” فيها وإسناد بطولة حكاية “بينا اتفاق” لها في أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما المقرر عرضها السبت المقبل على شاشة CBC. 

أضافت آية، لـ"الدستور" أنها تلعب دور حسنة في العمل، التي تتعرض للعديد من المواقف والأزمات في حياتها، لافتة إلى أنها متحمسة للعمل وسعيدة به وتنتظر رد فعل الجمهور بفارغ الصبر. 

وطرح صناع مسلسل "زى القمر" البوستر الدعائى لحدوتة "بينا اتفاق" التى كانت تحمل اسم "مفترق طرق" قبل تغييره، وهى آخر حواديت الموسم الثانى من العمل، والمقرر بدء عرض حلقاتها بدءًا من بعد غد السبت وتعرض من السبت إلى الأربعاء على cbc الساعة 8 مساء وتعاد بواقع مرتين في الثانية عشرة مساء والرابعة عصرًا، بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتعاد الساعة  الخامسة صباحا والعاشرة صباحًا.

أبطال حدوتة بينا اتفاق

والحدوتة بطولة فرح الزاهد، آية سماحة، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين تأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ وإخراج شادى عبدالسلام.

"زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران.

كما عرض أيضًا حواديت "إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق ومحمود ياسمين "جونيور"، و"مريم"بطولة الطفلة ريم عبدالقادر ورشا مهدى وإسلام حافظ.

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