الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرز أزمات واجهت الإعلامية بسمة وهبه جعلتها تتصدر «جوجل»

بسمة وهبه
بسمة وهبه

أزمات كثيرة لاحقت الإعلامية بسمة وهبه منها إصابتها بالسرطان والوعكات الصحية التي كانت تتعرض لها من حين لآخر افقدها وزنها، لتعود مرة أخرى لتتصدر الإعلامية بسمة وهبه تريند جوجل لعدم استكمالها حلقتها بالأمس ببرنامج 90 دقيقة الذي يبث عبر قناة المحور، لتعرضها لوعكة صحية مفاجأة. 

وكتبت القناة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة نظرًا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة".

وترصد "الدستور" أبرز أزمات بسمة وهبه.

"إصابتها بالسرطان" 
في عام 2013 أصيبت بسمة وهبة بمرض سرطان الثدي في، وأجرت عملية جراحية، إلى أن أعلنت أنها شفيت منه. 

"عودة المرض"
في 2020 أجرت بسمة عملية جراحية في لندن، وذلك في معدتها أشبه بالحقن، حتى لا تنتشر الخلايا السرطانية في جسدها.

"شلل عضلي"

أعلنت بسمة وهبه في وقت سابق إصابتها بشلل عضلي في الفم نتيجة لخطأ طبي في أثناء جلسة “فيلر وبوتكس”، وخضعت للعلاج الطبيعي بدبي.

"حريق مركبها"
عندما كانت في الساحل الشمالي مع ابنتها تعرض مركبها لخريق وخرجت في فيديو مناشدة جمهورها بانقاذها، وذلك خلال قضاء عطلتها الصيفي وخرجت منها سالمة مع ابنتها  خديجة.

"إغماء في العلمين"
عندما كانت في العلمين تعرضت لأزمة كبيرة عندما كانت تقود أصالة الجيت سكي  بسرعة وخلفها بسمة وهبه ليصطدما الإثنين بالصخور، فترمى بسمة وهبة برأسها على الصخر وتفقد الوعي ثم تقع في القاع.
"مرض نادر"
في وقت سابق أعلنت الإعلامية، عن سفرها للخارج لتلقي العلاج، لإصابتها بمرض نادر افقدها وزنها تمامًا متمنية من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، ونشرت صورة لها وهي بالطائرة وترتدي الكمامة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت طالبة الدعاء من متابعيها. 

سرطان الساحل الشمالى سرطان الثدي برنامج 90 دقيقة بسمة وهبة مرض سرطان الثدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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