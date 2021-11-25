الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا وبريطانيا تتبادلان الاتهامات بعد غرق مهاجرين في القنال الإنجليزي

غرق مهاجرين
غرق مهاجرين

تبادلت بريطانيا وفرنسا الاتهامات بشأن من يلقى عليه اللائمة في وفاة 27 مهاجرا على الأقل بعدما انقلب قاربهم في القنال أمس الأربعاء خلال محاولة عبور ممر الشحن الخطير في الطقس الشتوي.

 وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية اليوم الخميس "إن جاذبية بريطانيا هي ما يلقى عليها باللائمة، بما في ذلك سوق عملها.. يعلم الجميع أن هناك ما يصل إلى 1.2 مليون مهاجر غير شرعي في المملكة المتحدة ويستغل كبار رجال الأعمال الإنجليز تلك القوة العاملة لانتاج أشياء يستهلكها الإنجليزي".

جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا بعدم فعل ما يكفي لوقف المهاجرين من محاولة الوصول للمملكة المتحدة، 

وراجعت فرنسا عدد الضحايا نزولا من 31 قتيل قُدرتهم في السابق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال "جونسون|" لشبكات إذاعية أمس الأربعاء "واجهنا صعوبات في إقناع بعض شركائنا، وخاصة الفرنسيين، بالقيام بإجراءات بطريقة نعتقد أن الوضع يستحقها"، مضيفا أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم لمساعدة فرنسا في القيام بدوريات عند شواطئها الشمالية لمنع القوارب من المغادرة. 

و تحدثت الصحف البريطانية اليوم الخميس عن أن الشرطة الفرنسية، تنحت جانبا فيما اعتلى المهاجرون قوارب صغيرة متجهة إلى المملكة المتحدة. 

يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا يمران بفترة حساسة في علاقتهما ما بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتي توترت جراء سلسلة من القضايا من الدفاع إلى منح تراخيص الصيد.

بريطانيا الطقس القنال الشحن الخطير فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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