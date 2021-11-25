وزير الري: نواجه تحديات كبيرة والمياه الجوفية العميقة غير متجددة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة للتعامل مع التحديات المائية والوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي.

كذلك أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أنه فى مجال العمل على تنمية الموارد المائية، تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.

كما أشار عبد العاطي، إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى.

بالإضافة إلى ذلك أشار الدكتور عبد العاطي، إلى قيام ط الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيًا عن بعد.

كما أشار الدكتور عبد العاطى، لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار.

وكذلك، استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزراء الأفارقة المشاركين بالجلسة بإسبوع القاهره للمياه والذى يعقد فى شهر أكتوبر من كل عام باعتباره منصة إفريقية كبرى، يتم خلالها استعراض الآراء والمقترحات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية الخاصة بالقارة الإفريقية، مع ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

كما أشادوا بالدعم الذي تقدمه مصر للدول الإفريقية في مجال التدريب والدعم الفني مثل الدورات التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ودبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.