سعر اليورو اليوم الخميس فى البنوك

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك تاجعه أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 25/ 11/ 2021، تزامنًا مع موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الخميس25-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 17.511 جنيه و17.548 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.715جنيه لـ 17.795جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6090 جنيه لـ 17.5480، وتراجع سعر البيع من 17.7206 جنيه لـ17.6638 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.559 جنيه لـ17.5059 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.7295 جنيه لـ17.7154 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.5642 جنيه لـ17.5111 جنيه وتراجع سعر البيع من 17.7295 جنيه لـ17.7153 جنيه.



كما انخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.559 جنيه لـ17.4965 جنيه للشراء، وانخفض سعر البيع من 17.7453 جنيه لـ 17.7154 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.4965 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.7154 جنيه للبيع.



وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.521 جنيه لـ 17.738 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.795 جنيه لـ 17.768 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.5188 جنيه للشراء، 17.7379 جنيه للبيع.



كان البنك المركزى الأوروبي قد حذر من تداعيات بطء وتيرة تلقيح مواطني منطقة اليورو على قدرة اقتصاديات تلك الدول على التعافى من تداعيات الجائحة، بينما تخطت مؤشرات نشاط الأعمال فى منطقة اليورو مرحلة الركود لتسجل 55.8 نقطة خلال شهر نوفمبر ، مقارنة بـ 54.2 نقطة خلال الشهر السابق عليه.