رئيس الوزراء: تربطنا علاقة «شديدة التميز» مع الصندوق العربى للإنماء

5,2 مليار دولار إجمالي محفظة الاستثمارات التراكمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بدر محمد السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبدالوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.



وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء «السعد» على اختياره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن سعادته لهذا الاختيار، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهامه، مضيفًا أن مصر تربطها علاقة «شديدة التميز» مع الصندوق، وأننا نتطلع دائما لتنمية علاقاتنا مع الصندوق في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1974، مقدماً الشكر للصندوق على دوره البارز والمستمر في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر.



وثمّن ما وصل إليه حجم التعاون بين مصر والصندوق، مشيرًا إلى أن إجمالي محفظة الاستثمارات التراكمية بلغت حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، لتمويل مشروعات في قطاعات تنموية عديدة منها الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، من بينها مشروعات خلال الفترة الجارية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.

محاور تعاون جديدة



وأكد «مدبولي»، أهمية العمل على خلق محاور تعاون جديدة في المستقبل بين مصر والصندوق، على نحو يعظم استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق.



وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: «تتابعون جيدا حجم المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها على أرض مصر، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي مشروعات تهتم بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي لقطاع عريض من الشعب المصري، لذا فنحن لدينا تطلع لدعم المؤسسات الاقليمية والدولية لهذه المشروعات وعلى رأس هذه المؤسسات "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».



وأضاف، أن العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق، بحكم روابط الجوار والثقافة، بمثابة رصيد يشجعنا على استمرار التعاون والدعم المقدم من الصندوق لمصر، في مختلف المشروعات، وفي مقدمتها مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

مردود مشروع حياة كريمة



وتابع: «مشروع حياة كريمة له مردود واسع على قطاع عريض من الشعب المصري، إذ من المخطط أن يخدم المشروع نحو 58 مليون مواطن، وهي شرائح كانت تواجه تحديات كبيرة»، مشيرًا إلى أهمية بحث استفادة القطاع الخاص المصري أيضاً من القروض والتمويل المتاح من الصندوق، لاسيما من خلال المساهمة في رأس مال المشروعات والإقراض، وضمان القروض، وتوفير خطوط الائتمان، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الفنية.



وخلال الاجتماع، أعرب بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن سعادته الكبيرة لحفاوة استقباله في مصر، مؤكدا أن الصندوق أيضا يتطلع لمزيد من التعاون وتقديم جميع أوجه الدعم للاقتصاد المصري.

مميزات نسبية



وأضاف «السعد» أنه جاء إلى مصر برسالتين مهمتين لمجتمع الأعمال والاستثمار، أولاهما هي أن الصندوق أيضا يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والرسالة الثانية مفادها أن الصندوق في إطار مواكبته للتوجهات العالمية لحماية البيئة حاليا، فإن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات التي تتوافر فيها متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يعطي مصر مميزات نسبية، في ضوء تبني الحكومة استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.



وأضاف: «قريبًا سنوقع مع أحد البنوك المصرية اتفاق تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك».

التعاون المثمر



وأثنى عبدالوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، على التعاون المثمر القائم بين مصر والصندوق على مدار العقود الماضية، مستشهدا بمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدًا أنه مشروع يدعو للفخر.