لمساومة أهله.. حبس تشكيل عصابي بتهمة خطف شخص بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، حبس تشكيل عصابي متهمين بخطف تاجر ومساومة أهليته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بتلقيه اتصالا هاتفيًا من رقم «محدد» أبلغه خلاله المتصل بقيامه باحتجاز شقيقه تاجر، مقيم بذات العنوان ومساومته على سداد مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه تم اصطحاب المجنى عليه داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم وقيام آخر باستقلال سيارة المجنى عليه وانصرفوا، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة»، وقيامهم باحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم «فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- جهاز تابلت - سماعة- راوتر»، وبصحبتهم المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضور «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة» إليه ومطالبته بإعادة جهاز التابلت المضبوط بحوزتهم والذى تمت سرقته منه نظير إعطائه مبلغ مالي، وأنه توصل لقيام المجنى عليه «المختطف» بشراء جهاز التابلت المستولى عليه، فاستعان بباقى المتهمين وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ولدى علمهم بطبيعة عمله اختمرت في ذهنهم فكرة مساومة شقيقه «المُبلغ» على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان الآخران أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليه بمكان إخفائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الخطف

وفي سياق منفصل كان قد وافق مجلس النواب على تعديل المادة «290» من قانون العقوبات، ويقضي التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.