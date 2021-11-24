الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

الاختيار 3
الاختيار 3

يضع طاقم عمل مسلسل «الاختيار 3» اللمسات النهائية قبل تصوير الجزء الثالث من المسلسل الأضخم للمشاركة في السباق الرمضاني 2022 بطولة النجوم؛ أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، ومن إخراج بيتر ميمي.

وعلم «الدستور» أن المسلسل الجديد سيناقش فترة صعبة في تاريخ مصر، وستتناول الحلقات الأولى سيطرة الجماعة الإرهابية على مقاليد الحكم بأذرعتها الجبانة، وكشف الكثير من أمور خيانتهم، وهو ما يتضح في تواجد عدد من الصحفيين بساحة قصر الاتحادية.

ويتطرق العمل إلى عدد من بطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية، في الكثير من الأمور التي تظهر فكرة الاختيار وحب الوطن والنقيض الذي ارتكبه الآخرون.

ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الأولى من المسلسل المنتظر منتصف الشهر القادم وفقًا لخطة مُحكَمة للانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان القادم، ويواصل المؤلف هاني سرحان، كتابة الحلقات لتسليمها وفقًا للخطة المعلنة للانتهاء من العمل الجديد وتسلميها للجهة المنتجة للمسلسل المنتظر لسرد الكثير من البطولات التي خاضها المصريون ضد الظلاميين.

وحقق الجزء الثاني من المسلسل نجاحًا كبيرًا الموسم الرمضاني الماضي على شاشة «أون»، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي.

وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم؛ «أحمد حلمي، وأحمد فهمي، وأشرف عبدالباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبوسريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز، وبيومي فؤاد».

الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 تصوير الجزء الثالث المسلسل السباق الرمضاني 2022 السباق الرمضاني أحمد السقا كريم عبد العزيز أحمد عز إخراج بيتر ميمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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