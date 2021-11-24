«مصر للطيران»: نخطط للوصول إلى 96 مدينة فى عام 2026

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تخطط أن تصل شبكة مصر للطيران إلى 96 مدينة في عام 2026 بدلًا من 65 مدينة حاليًا، وذلك بنسبة زيادة 47%، وذلك عند توافر الطائرات المزمع الاتفاق عليها فى الفترة القادمة .

جاء ذلك جلسة نقاشية بعنوان "النقل واللوجستيات ركيزة التصدير"، ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن الذي أقيم 22 نوفمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال ورؤساء وممثلي عدد من الشركات والهيئات الوطنية.

وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدعم كافة المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي.

وأضاف أبوالعينين، أن الشركة الوطنية تخطط لزيادة أسطولها لمعظم الطرازات العريضة- المتوسطة من خلال عمل مفاوضات مع الشركات المصنعة والمؤجرة لتتمكن من فتح وجهات جديدة فى إفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى وزيادة الترددات لتلك الواجهات، هذا وبالفعل من المقرر تشغيل خط دكا في بنجلاديش في شهر ديسمبر 2021 وكينشاسا في شهر مارس 2022 ودبلن في أيرلندا في شهر يونيو 2022.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء نشاط جديد منخفض التكاليف تابع لمصر للطيران، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، والذى يستهدف شرائح جديدة من المصريين والأجانب وتغطية نقاط جديدة بالشبكة.

وأخيرًا في مجال تنشيط حركة السياحة الخارجية الوافدة إلي مصر كان لنا التعاون بتوجيهات معالي وزير الطيران المدني مع وزارة السياحة والآثار في إطلاق مبادرة دمج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادى النيل بمدن السياحية المصرية بعضها البعض، للتسهيل على السائح القيام بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد، حيث قمنا بتشغيل خط مباشر بين الأقصر شرم الشيخ، وجار دراسة تشغيل خطوط أخرى وفقًا لحجم الطلب، كما قمنا بتشغيل خط الأقصر/لندن بعد توقف دام سنوات وكذا الأقصر/ مدريد و براغ/ الغردقة وبودابست/ الغردقة لربط العواصم الأوروبية بالمدن السياحية مباشرة.

هذا ونؤكد على أن الشركة الوطنية لم تقم بالاستغناء عن أيًا من العاملين أو خفض أى من المميزات التى يتمتعون بها على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها الشركة وصناعة الطيران، وذلك من منطلق واجبها الوطنى والإنسانى بل قامت بتوفير الرعاية الصحية المتميزة وزيادة أسرّة العزل للعاملين وكذلك قامت بتطعيم كافة العاملين، وجار تطعيم أسرهم بمستشفى مصر للطيران.