إحالة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه بمدينة بدر للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، 3 عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه والتعدي عليها بآلة حادة في مدينة بدر.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عاطف .م، مصطفى .ح، حمادة. ح عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين لديهم معلومات جنائية، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة أغراض المواطنين بالإكراه.

وأقرت المجنى عليها في التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بسرقة هاتفها ومبلغ ٤ آلاف جنيه منها وقاموا بصعقها وضربها بآلة حادة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم ٣ عاطلين بسرقتها والتعدي عليها بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.