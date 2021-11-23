«البحوث الزراعية» يكشف الفوائد الصحية لـ«الجعضيض» و«السريس»

كشف تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية، عن نباتات الحشائش، أن «الجعضيض»، من الحشائش ذات الساق القائمة ومجوفة ومتفرعة، وغالبًا ما تكون خالية من الزغب، وأزهار «الجعضيض» تكون صفراء.

ويؤكل «الجعضيض» دون طهي أي نييء ويصفه الخبراء بانه غذاء الفقراء، وينتشر في الحدائق البستانية وزراعات البرسيم ولجأ إليه الفلاحون، مصدرًا للتغذية في الحقول خلال الراحات من عناء العمل اليومي.

ووفقا لتقرير رسمي أصدره المعمل المركزي لبحوث الحشائش، فإن «الجعضيض» فصيلة نباتية مخلوقة لها فوائد ومنافع تصلح للتصنيع الدوائي، ولكنها تحتاج لمزيد من البحوث عليها للتيقن من تأثيراتها على أجزاء عضوية معينة بالجسم، ولكن بالإجمال هي غير مضرة إلا بالإسراف والتبذير فيها، وننصحك ألا تهملها ولا تداوم عليها بشكل متعاقب لأكثر من شهر، ويمكنك أن تترك مدة زمنية فاصلة بين كل فترة تستعمله بها والأخرى

وأوضحت دارسة أصدرتها وزارة الزراعة عن نشأة وزراعة «الجعضيض»، أنه ينتمي لنوعية وفصيلة زيتية ورقية تدعى البراسيكا، وهي التي تشابه فيها الكرنب ونبتة البروكلي، ويدخل في المجموعة المشتملة على البصل الأخضر، وقابل للمضغ والتغذية عليه للبشر، وبعض الأشخاص يستعملونه في أصص كنباتات زينة مثل مواطني البرازيل، والبرتغاليين، وبعض مناطق بإفريقيا في الجنوب، وفي كشمير، وهو نبات معمر وله أنواع مختلفة، تعلوه زهرة.

فوائد «الجعضيض» و«السريس»: