تايلاند تعتزم الانضمام لمحادثات عضوية اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ

قالت رشادا دناديريك نائبة المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين، إن بلادها تسعى للانضمام إلى محادثات الحصول على عضوية اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، على الرغم من معارضة بعض السياسيين ومجموعات الأعمال بسبب خشيتهم أن يضر الاتفاق بالمزارع وشركات الرعاية الصحية.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن المسئولة قولها في بيان أصدرته، إن الحكومة استمعت إلى الرأي العام وتوصيات مجلس النواب، وستعد إجراءات مضادة لحماية أولئك الذين قد يتأثرون بالعضوية.

ولطالما أعربت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي المكونة من 11 عضوًا للشراكة عبر المحيط الهادئ، واعتبرته وسيلة لتعزيز اقتصادها وجعل قطاعات مثل الإلكترونيات والزراعة أكثر قدرة على المنافسة ضد المنافسين مثل فيتنام وماليزيا وكلاهما عضو في الإتفاق نفسه.

وأضافت النائبة أن الإتفاق له فوائد إيجابية وكذلك جوانب سلبية تتطلب دراسة متأنية، مشيرة إلى أنه يمكن التفاوض على بعض الشروط قبل الانضمام، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد مجددا أن المشاركة في المحادثات تصب في مصلحة الشعب التايلاندي، ولا تعني الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية على الفور، حيث سيتم عرض الخطة بالتأكيد على مجلس الوزراء قبل انضمام تايلاند للمفاوضات.

وتحذر أحزاب المعارضة وبعض مجموعات الأعمال التايلاندية من أن الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ قد يؤدي إلى تدفق الواردات الزراعية والصيدلانية من بعض هذه البلدان بما قد يضر بالصناعات.

تجدر الإشارة إلى أن الصين أعلنت في سبتمبر الماضي أنها قدمت طلبًا للانضمام إلى الإتفاق، الذي وقعته 11 دولة من بينها أستراليا وكندا وتشيلي واليابان ونيوزيلندا في عام 2018.