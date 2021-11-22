مدير الأمن العام بلبنان: الإرادة الوطنية حالت دون أن تسقط الدولة أمام الأخطار

أكد المدير العام للأمن العام بلبنان اللواء عباس إبراهيم، أن الإرادة الوطنية حالت دون أن تسقط الدولة أمام الأخطار التي عانى منها لبنان واللبنانيون سواء في الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو التهديدات الخارجية.

جاء ذلك في كلمته أثناء تقديم التهنئة لرئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال وذلك على رأس وفد من المديرية العامة للأمن العام.

وشدد اللواء عباس ابراهيم على الالتزام الدائم بتنفيذ القانون وبأحكامه، من دون الاعتبار لغير السلم الأهلي، وأنه لا يعرف الا الهوية الوطنية الغنية بتنوع ثقافاتها والمنفتحة على كل تفاعل إنساني حضاري مغاير للعقل الأحادي والالغائي.

وأضاف أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية حالت دون ان يحقق الرئيس عون كل ما كان يصبوا اليه بالرغم من الأمور الكبيرة التي انجزها خلال السنوات الخمس الماضية ، موضحا أن الأمن العام سيعمل دائما على ان يبقى لبنان وطن حقوق الإنسان والعدل والإيمان، ووطن الحرف والإبداع.

وفي وقت سابق.. أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن عيد الاستقلال جاء هذا العام ولبنان يعيش أصعب أزماته، مشددا على أن اللبنانيين يخرجون دائما من الأزمات أقوى مما كانوا .

جاء ذلك في كلمته أمام الرئيس اللبناني ميشال عون ،اليوم الاثنين، أثناء زيارته بقصر بعبدا على رأس وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضم أعضاء مجلس القيادة.

وقال اللواء عماد عثمان إن قوى الأمن الداخلي باتت على مستوى مشهود له بين أجهزة الأمن والشرطة العالمية، خصوصا في مكافحة الإرهاب والتجسس، ومكافحة المخدرات وتبييض الأموال، وفي التصدي للجريمة على كافة أنواعها لا سيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي تدير السجون بشكل جيد على الرغم من الاكتظاظ الحاصل بها، كما تقوم بمهام حفظ الأمن والنظام وقمع المخالفات ، وفقا للنصوص القانونية والقرارات الإدارية، مع احترام كامل لحقوق الانسان.