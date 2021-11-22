الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير الأمن العام بلبنان: الإرادة الوطنية حالت دون أن تسقط الدولة أمام الأخطار

الأمن العام بلبنان
الأمن العام بلبنان

أكد المدير العام للأمن العام بلبنان اللواء عباس إبراهيم، أن الإرادة الوطنية حالت دون أن تسقط الدولة أمام الأخطار التي عانى منها لبنان واللبنانيون سواء في الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو التهديدات الخارجية.

جاء ذلك في كلمته أثناء تقديم التهنئة لرئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال وذلك على رأس وفد من المديرية العامة للأمن العام.

وشدد اللواء عباس ابراهيم على الالتزام الدائم بتنفيذ القانون وبأحكامه، من دون الاعتبار لغير السلم الأهلي، وأنه لا يعرف الا الهوية الوطنية الغنية بتنوع ثقافاتها والمنفتحة على كل تفاعل إنساني حضاري مغاير للعقل الأحادي والالغائي.

وأضاف أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية حالت دون ان يحقق الرئيس عون كل ما كان يصبوا اليه بالرغم من الأمور الكبيرة التي انجزها خلال السنوات الخمس الماضية ، موضحا أن الأمن العام سيعمل دائما على ان يبقى لبنان وطن حقوق الإنسان والعدل والإيمان، ووطن الحرف والإبداع.

وفي وقت سابق.. أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن عيد الاستقلال جاء هذا العام ولبنان يعيش أصعب أزماته، مشددا على أن اللبنانيين يخرجون دائما من الأزمات أقوى مما كانوا .

جاء ذلك في كلمته أمام الرئيس اللبناني ميشال عون ،اليوم الاثنين، أثناء زيارته بقصر بعبدا على رأس وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضم أعضاء مجلس القيادة.

وقال اللواء عماد عثمان إن قوى الأمن الداخلي باتت على مستوى مشهود له بين أجهزة الأمن والشرطة العالمية، خصوصا في مكافحة الإرهاب والتجسس، ومكافحة المخدرات وتبييض الأموال، وفي التصدي للجريمة على كافة أنواعها لا سيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي تدير السجون بشكل جيد على الرغم من الاكتظاظ الحاصل بها، كما تقوم بمهام حفظ الأمن والنظام وقمع المخالفات ، وفقا للنصوص القانونية والقرارات الإدارية، مع احترام كامل لحقوق الانسان.

بيروت الإرادة الوطنية مدير الأمن العام بلبنان لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

الحماية المدنية تُنقذ 7 سيدات بعد انهيار سلم عقار فى الإسكندرية

سيارات دفع رباعي لإنقاذ العالقين في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح