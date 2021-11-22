منظمتان حقوقيتان تبديان قلقهما إزاء ترحيل روسيا ناشطين من آسيا الوسطى

أبدت منظّمتان حقوقيّتان دوليتان الإثنين قلقهما إزاء نقل ناشطَين مؤخرا من روسيا إلى طاجيكستان وتركمانستان، خلال لقاء عقده مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزراء خارجية خمسة دول في آسيا الوسطى.



وتم ترحيل ناشطين كانا يقيمان خارج أراضي طاجيكستان وتركمانستان من روسيا التي تقيم روابط أمنية متينة مع الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وفق ما أعلنت منظّمتان حقوقيتان.



وقبيل زيارة مرتقبة لبوريل إلى دوشانبي عاصمة طاجيكستان، سلّطت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" ومقرّها نيويورك و"فريدوم فور يورايجا" ومقرها فيينا الضوء على قضيتي التركماني أزاد عيساكوف والطاجيكي عزّت أمون.



والأحد أعلنت "فريدوم فور يورايجا" أن أجهزة الأمن التركمانية "خطفت" عيساكوف بمساعدة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والشرطة من منزله في روسيا في 20 أكتوبر 2021.



وحضّت "فريدوم فور يواريجا" الاتحاد الأوروبي على اغتنام مناسبة الاجتماع الوزاري "من أجل الضغط على الحكومة التركمانية لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين".



من جهتها طالبت "هيومن رايتس ووتش" هذا الشهر بإطلاق سراح عيساكوف "المعرض بشدة لخطر التعذيب والانتهاكات" في تركمانستان بعدما وجّه انتقادات علنية للحكومة المتشددة للغاية مع المعارضة.

حقوق المهاجرين



وفي قضية أخرى وقع أمون الناشط في الدفاع عن حقوق المهاجرين الطاجيك المقيمين في روسيا، ضحية عملية "إخفاء قسري في موسكو في مارس 2021 وتم نقله خلافا للقانون إلى طاجيكستان"، وفق ما أفادت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سيينا سلطان علييفا وكالة فرانس برس الاثنين.



وجاء في بيان مكتوب أصدرته أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يغتنم مناسبة (اجتماع) هذا الأسبوع للتركيز على حملة قمع الحقوق في طاجيكستان وللمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين".



والشهر الماضي قال سيبرهان شريفوف، محامي أمون، إن حكما بالحبس تسع سنوت صدر بحق موكّله لإدانته بتهم احتيال في طاجيكستان التي لم تؤكد رسميا توقيفه.

عمليات النقل القسري:



وفي السنوات الأخيرة تزايدت عمليات النقل القسري من روسيا لنشطاء متحدّرين من دول آسيا الوسطى.



وفي العام 2019 نُقل الناشط الطاجيكي شرف الدين غادوييف قسرا من روسيا إلى طاجيكستان، ولم يُسمح له بالعودة إلى هولندا إلا بعد أسبوعين بعد انتقادات دولية حادة.



ولم يشر بوريل إلى ملف حقوق الإنسان في تغريدات أطلقها الإثنين عقب الاجتماع الوزاري.