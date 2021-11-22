الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالإتجار بالأسلحة النارية والذخيرة في الجيزة

أسلحة
أسلحة

أصدرت النيابة العامة، اليوم، قرارا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته سلاحين ناريين بمنطقة المنيرة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والأسلحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

وكانت توصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل مقيم بدائرة القسم، لأسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين للمتهم بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والقبض عليه، وبحوزته سلاحين ناريين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حملات أمنية:

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 197 قطعة سلاح ناري، 253 قضية مخدرات وتنفيذ 60907 أحكام قضائية متنوعة خلال حملات أمنية بقيادة الأمن العام الـ 24 ساعة الماضية.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح ناري 6 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 9 متهمين، وضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 22 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح أبيض، و4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 5141 حكم قضائي متنوع.

حيازة اسلحة السجن المؤبد حيازة أسلحة نارية مديرية أمن الجيزة الإجراءات القانونية وزير الداخلية بدون ترخيص النيابة المختصة

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