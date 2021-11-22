الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع طنطا

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

شن حي ثان طنطا بمحافظة الغربية بالتعاون مع شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة اليوم لرفع الإشغالات والكتل الخرسانية من الشوارع وإعادة فتحها من جديد 
وذلك بمشاركة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والعميد وسيم الحسيني مأمور قسم شرطة المرافق بطنطا ومهندسو الإدارات الهندسية والإشغالات بالحي.
استهدفت الحملة منطقة السلخانة التابعة للحي حيث تم رفع ٥١ إشغال من الشوارع والكتل الخرسانية والبلدورات التي أقامها بعض المواطنين أمام بعض العقارات والمحلات لمنع انتظار السيارات بالإضافة إلى وضع فروشات الباعة والمحلات بها.
وتم إعادة فتح الطريق بمنطقة شارع السلخانة  لتيسير حركة المواطنين والمارة والسيارات وتحرير ١٠ محاضر للمتعدين على الشارع.
وشهدت الحملة رفع أكثر من ١٠٠ بلدوره وحجر وكتلة خرسانية  من الشوارع بالإضافة إلى القيام بحملة نظافة مكبرة وتهيئة بلاعات الأمطار لمواجهة تصرفات مياه الأمطار بعد أن كانت قد  سدت بسبب المخلفات والقمامة من قبل بعض الباعة الجائلين.
هذا وقام حي ثان طنطا بتجربة جديدة خلال الحملة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والتعدي على حرم الطريق من قبل الباعة وأصحاب المحلات تمثلت في قيام فنيو الحي  بعمل حرم وحيز لهم  بواسطة دهان الشارع بخطوط بيضاء أمام المحلات وباعة الخضر والفاكهة والتنبيه عليهم بعدم تخطيه، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع غرامات عليهم.

بالصور حملة مكبرة لحى ثان طنطا والمرافق لإزالة الإشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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