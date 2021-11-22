«منظمة المرأة العربية» تعقد الاجتماع العادي لمجلسها التنفيذي غدًا

تعقد منظمة المرأة العربية الاجتماع العادي التاسع عشر لمجلسها التنفيذي، بدولة المقر بالقاهرة، خلال أيام 23 و 24 نوفمبر الجاري.

ويُعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بجمهورية العراق، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية.

وتشارك فيه عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة من وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء.

يناقش الاجتماع مستجدات أوضاع المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتقوم الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة، بعرض تقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة منذ ديسمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021.

كما يستعرض الاجتماع التقرير المالي للمنظمة عن عام 2021، وبرنامج عمل 2022، والموازنة العامة لعام 2022.

يناقش الاجتماع أيضًا خطة عمل المنظمة 2023- 2026 التي تستهدف تعزيز دور المنظمة في خدمة النساء في العالم العربي، وكذا مقترح موضوع المؤتمر التاسع للمنظمة، وتنظيم فعاليات بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس منظمة المرأة العربية.

كما يتطرق الاجتماع إلى خطة الاستجابة التي أعدتها المنظمة لتخفيف أثر الجوائح والكوارث بعنوان:" أثر جائحة كورونا على المرأة والفتاة في المنطقة العربية"، وكذلك خطة المنظمة في إعداد المراقبين على الانتخابات "على المستوى العربي والوطني".

وانطلقت أعمال الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي، وافتتحت الاجتماع الذي عقد عبر تطبيق زووم الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وأكدت على أهمية دور الشباب في حمل رسالة المنظمة نحو دعم قضايا النساء والفتيات والترويج لها في دولهم، مؤكدة أن المنظمة تدعم اللجنة وتولي أهمية كبيرة لعملها ولاقتراحاتها وأفكارها المبتكرة.

وأضافت أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت عمل المنظمة بسبب جائحة كورونا إلا أنها نظمت بنجاح كبير حوار الشباب العربي الياباني الذي ضم شبابا من الجنسين، وجرى فيه التعاون مع جامعة اوساكا اليابانية، وكان لقاءً مميزا ساهم في تعزيز خبرات الشباب، وأنه وغيره من الفعاليات المثيلة لها دور كبير نحو تعزيز قدرة الشباب على التعامل مع القضايا المجتمعية من منظور النوع الاجتماعي وفقاً لأجندة الأمم المتحدة 2030 .

