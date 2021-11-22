مياه الشرب بسوهاج تناقش خطتها الاستراتيجية حتى عام 2026

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الشركة بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وتحليل الوضع الراهن واستعراض الغايات والأهداف الاستراتيجية للخطة التى تستمر فى الفترة من 2021 حتى 2026.

وأكد رئيس مياه سوهاج ضرورة أن تتناسب الخطة الاستراتيجية مع المتطلبات الحالية للمواطنين لتحقيق رضاهم حول الخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى بحث أهم التحديات التى تواجه تنفيذ الخطة وتحديد الأهداف بصفة دورية بما يتلاءم مع أهم التطورات الجارية وبحث كيفية تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى.



جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع مسئولو قطاع الموارد البشرية وقطاع التخطيط والتحليل الاقتصادى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومسئولو المكتب الاستشارى تترا تك.

كانت جهود الدولة المستمرة متركزة على توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج بالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تخصيص أكثر من 16 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، إلى أنه حصل النائب مصطفى سالم والنائب نشأت فؤاد عباس والنائب ابراهيم خليفة أعضاء مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة على مبلغ 6.5 مليون جنيه، لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمراكز طما وطهطا وجهينة وحصل النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز البلينا وحصل النائب محمد لبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم وساقلتة وحى الكوثر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز ساقلتة.