الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 25 كيلو «بانجو» بحوزة عاطل بالغردقة

بانجو
بانجو

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، وذلك أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بمدينة الغردقة.

حيث تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط شخص بحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر وعدد 2  هاتف محمول، ومبلغ مالي 700 جنيه، وسيارة هيونداي محل الضبط، أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بالغردقة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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