ضبط 25 كيلو «بانجو» بحوزة عاطل بالغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، وذلك أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بمدينة الغردقة.

حيث تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط شخص بحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر وعدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 700 جنيه، وسيارة هيونداي محل الضبط، أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بالغردقة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.