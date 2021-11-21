الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجدة الرومي تفتتح موسم حفلات دبي الخميس

السيدة ماجدة الرومي
السيدة ماجدة الرومي

تستعد النجمة ماجدة الرومي للسفر إلى مدينة دبي، لافتتاح موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية طربية خاصة على مسرح مدينة دبي للإعلام؛ يوم الخميس 25 نوفمبر.

ومن المقرر أن تحيي «الرومي» الأمسية الطربية بمشاركة فرقتها الخاصة، وتقدم خلاله برنامجًا فنيًا مميزًا، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة، منها «عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت».

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