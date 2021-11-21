محافظ بورسعيد يشارك في إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، في فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بـ27 محافظة، والمقام بمدينة القاهرة الذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر.

أكد محافظ بورسعيد أن الدولة اتخذت خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة فى جميع أنحاء مصر، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد كانت أول المحافظات التي حظيت بالنصيب الأكبر من خطوات التنمية التى تمثلت فى كونها نقطة الانطلاق لكبرى مشروعات الدولة التي تقام لأول مرة وهى منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة التحول الرقمي واللذان يهدفان إلى الارتقاء بحياة المواطنين والقضاء على الفساد وتقديم خدمة مميزة للمواطن فى إطار حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الإنجازات تتوالى فى محافظة بورسعيد فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية ، حتى أصبحت بورسعيد مدينة نموذجية مؤهلة لتكون فى مصاف المدن بالعالم، وتسلم محافظ بورسعيد تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، ونوهت عن تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، إضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء": وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسّسي.