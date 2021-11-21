الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئناف الدراسة فى مدارس القاهرة.. غدًا

الدراسة في مدارس
الدراسة في مدارس القاهرة

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر استئناف الدراسة بالمدارس، غدا الاثنين.

كما أكدت المصادر جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، حيث أزاح عمال المدارس تحت إشراف المديرين، المياه الراكدة بالفناء جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس السبت.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر تعليق الدراسة بالعاصمة اليوم الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقد دفعت محافظة القاهرة بمعداتها لشفط مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية دون أي معوقات مع انتشار مكثف لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن.

محافظ القاهرة الاثنين المرور مجلس الوزراء طلاب محافظة القاهرة حركة المرور العاصمة حالة الطقس قرار التعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس