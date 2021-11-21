استئناف الدراسة فى مدارس القاهرة.. غدًا

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر استئناف الدراسة بالمدارس، غدا الاثنين.

كما أكدت المصادر جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، حيث أزاح عمال المدارس تحت إشراف المديرين، المياه الراكدة بالفناء جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس السبت.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر تعليق الدراسة بالعاصمة اليوم الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقد دفعت محافظة القاهرة بمعداتها لشفط مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية دون أي معوقات مع انتشار مكثف لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن.