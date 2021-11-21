ضبط 1305 شيشة في حملات مكافحة كورونا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 858 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.

كما تم ضبط 211 قضية في مجال منع تداول الشيشة ، داخل كافيهات، ومقاهي على مستوى الجمهورية بإجمالي مضبوطات 1305 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة الصحة العامة للمواطنين.

يأتي هذا في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على(الأسواق- والمحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.