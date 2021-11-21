علي جمعة: اتصال جماهيري شباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن توقيع برتوكول اليوم مع المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ووزارة الهجرة، يمثل ترجمة لنقل الخبرة إلى بؤر الخلل في المحافظات، فالمركز يعمل في مصر منذ زمن، لكن اليوم هو تعامل حقيقي مع الواقع، بنزوله إلى المراكز والقرى في المحافظات.

جاء ذلك خلال الفعاليات التي شهدتها اليوم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ومؤسسة مصر الخير، يتم بموجبه قيام giz تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب الشباب، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأضاف جمعة، خلال توقيع البرتوكول بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، والمركز المصري الألماني، أن هذا البرتوكول يحقق الاتصال الجماهيري المباشر مع الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لتحقيق أمر من اثنين إما لتحويل هجرتهم إلى هجرة شرعية، أو لتوفير المعونة والتدريب والتأهيل الذي يرفع من كفاءتهم ويزيد من إتقانهم للعمل، ومن ثم يستطيعون الحصول على فرص عمل مناسبة تتماشى مع مؤهلاتهم الفنية.



وتابع أن التعاون بين المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، إنما يأتي من أجل تنمية الإنسان، التي هي المهمة الأساسية لمصر الخير.

من جهته، قال محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب بمؤسسة مؤسسة مصر الخير، إن التعاون مع giz يتضمن تجهيز عدد ١٤ غرفة تدريب في ١٤ محافظة وذلك في الجمعيات التي تتعاون مع مؤسسة مصر الخير من أجل استخدام هذه القاعات في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث ستقوم giz بتجهيز كل الغرف و دهانها مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للغرفة من أجهزة كمبيوتر ومكاتب وكافة المستلزمات الأخرى.

وأضاف عبد الرحمن أن مؤسسة مصر الخير، ستقوم بترشيح الجمعيات في كل محافظة من المحافظات المحددة والتي يبلغ عددها ١٤ محافظة متوفر لديهم في الجمعية غرفة لتجهيزها، مع متابعة تشطيب الغرف وتجهيز كل غرفة بكمبيوتر وكراسي وترابيزات، وكافة التجهيزات اللازمة للقاعة وتسليم المستلزمات إلى الجمعيات.

ونوه عبد الرحمن إلى أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بمتابعة استخدام الجمعيات للغرف المختارة في الغرض المخصص لذلك وهو تدريب الشباب من أجل التشغيل.