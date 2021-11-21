الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«تعيش بسمتهم».. وفد مستشفى ٥٧٣٥٧ يشارك في معرض أولادنا بدار الأوبرا

ملتقى أولادنا
ملتقى أولادنا

شارك وفد من العاملين بمستشفى ٥٧٣٥٧ بملتقى أولادنا لدعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة المقام بدار الأوبرا المصرية في دورته الخامسة، بهدف نشر الفن اليدوي وتقديم الدعم من خلال بيع بعض المنتجات المصنوعة يدويا تحت شعار “تعيش بسمتهم”.

وقالت مريم محمد القائمة على الركن الخاص التابع لمستشفى ٥٧٣٥٧ بملتقى أولادنا، في حديثها لـ"الدستور" إن تلك المنتجات من صنع أطفال ذوي القدرات ومرضى السرطان، وتباع حتى يعود ثمنها للأطفال بمؤسسة أولادنا.

وتعمل مؤسسة أولادنا على تنمية قدرات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في محاولة لخروجهم بما يمتلكوه من مواهب وقدرات خارقة يمتلكها بعضهم، حيث يعمل الملتقي بأيامه المخصصة داخل دار الأوبرا على تشجيع الأطفال وتقديم العون لهم.

وتابعت إنهم اعتادوا على إقامة العديد من الأنشطة المختلفة بالتنسيق مع مؤسسة أولادنا ومستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ لمشاركة الأطفال معاناتهم تحت رعاية "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في ظل انعقاد معرض أولادنا بدار الأوبرا المصرية، لعرض المشغولات اليدوية، ونشر ثقافات المحافظات المصرية، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٢ نوفمبر الجاري.

معرض أولادنا بدار الأوبرا
معرض أولادنا بدار الأوبرا
معرض أولادنا بدار الأوبرا
معرض أولادنا بدار الأوبرا
معرض أولادنا بدار الأوبرا
معرض أولادنا بدار الأوبرا
عبد الفتاح السيسي دار الاوبرا أولادنا ذوى الاحتياجات الخاصة دار الأوبرا المصرية سرطان الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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