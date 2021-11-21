الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الوطنية للإعلام تقيم مؤتمرا لدراسة الخطاب الإعلامي الموجه للقضية السكانية

حسين زين
حسين زين

تعقد  الهيئة الوطنية للإعلام مؤتمرا لدراسه الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة برعاية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضية السكانية. 

وصرح الدكتور عصام عزوز مقرر المؤتمر ومنسق الوطنية للإعلام  لدى المجلس القومي للسكان بأن المؤتمر يعقد على مدار جلستين حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس والدكتور سعيد عامر ،  أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية  والانبا إرميا رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.
 
ويترأس الجلسة الثانية الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون  والتى تعقد فى صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الأستاذ الدكتور  جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور  والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمختصين  بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان

ويقام المؤتمر بمبنى الوطنية للإعلام يوم الثلاثاء القادم فى الحادية عشرة صباحا.

حسين زين الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام مؤتمر القضية السكانية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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